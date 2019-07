Tennis | WTA Losanna 2019 | risultati di lunedì 15 luglio Avanza Caroline Garcia | fuori

Tennis - WTA Bucarest 2019 : Martina Di Giuseppe accede al tabellone principale : Martina Di Giuseppe accede al tabellone principale del torneo WTA di Bucarest: sulla terra battuta romena l’azzurra supera nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni la magiara Anna Bondar con lo score di 6-3 6-4, in un’ora e sedici minuti di gioco ed ora attende di conoscere l’accoppiamento per l’esordio nel tabellone principale. Nel primo set i giochi sono tutti combattuti: nel terzo l’azzurra tiene il ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Jasmine Paolini approda al secondo turno del torneo elvetico : Il sorteggio le aveva sorriso dopo le qualificazioni, mettendola di fronte alla wild card elvetica Tess Sugnaux, oltre 300 posizioni più in basso nella classifica WTA e così Jasmine Paolini non si lascia sfuggire l’occasione e supera il primo turno del torneo di Losanna, imponendosi sulla terra battuta svizzera con un doppio 6-3 in 72 minuti di gioco. Al secondo turno attenderà la vincente della sfida tra la nostra Martina Trevisan e la ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce al primo turno contro Bernarda Pera : Finisce subito, di lunedì mattina, l’avventura nel tabellone principale del WTA di Losanna di Giulia Gatto-Monticone. La torinese, proveniente dalle qualificazioni, è stata sconfitta dall’americana Bernarda Pera con il punteggio di 6-0 6-3 in 58 minuti. Per la vincitrice si prospetta lo scontro con una tra la francese Caroline Garcia e la tedesca Antonia Lottner. Poca storia nel primo set, con l’azzurra che riesce a vincere ...

Tennis - Ranking WTA (15 luglio) : Ashleigh Barty resta prima - Simona Halep torna al quarto posto. Camila Giorgi esce dalle prime 60 : Dopo le due settimane di Wimbledon, il nuovo Ranking WTA non fa registrare variazioni nelle prime tre posizioni: leader è sempre Ashleigh Barty, con l’australiana che aumenta il proprio vantaggio nei confronti della giapponese Naomi Osaka, ora di quasi 250 punti. Terzo posto per Karolina Pliskova: la ceca difende il gradino più basso del podio per poco più di 100 punti nei confronti della vincitrice di Wimbledon, la rumena Simona Halep. ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale. Sconfitta Kucova in due set : Missione compiuta per Giulia Gatto-Morticone. L’azzurra centra l’obiettivo della qualificazione al tabellone principale del WTA di Losanna (Svizzera), sconfiggendo sulla terra rossa elvetica la slovacca (testa di serie n.4) Kristina Kucova (n.149 del ranking) per 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 1 minuto di gioco. Un match nel quale l’italiana è stata capace di interpretare al meglio i momenti critici del confronto, aggiudicandosi con ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Jasmine Paolini entra nel tabellone principale : Missione compiuta per Jasmine Paolini, che centra l’accesso nel tabellone principale del torneo WTA di Losanna. Sulla terra rossa svizzera la 23enne di Castenuovo di Garfagnana ha sconfitto la cinese Xinyun Han, numero 179 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e mezza di gioco. Inizio difficile di partita per Paolini, con la cinese che strappa subito il servizio all’azzurra. Sotto per 2-0, ...

Tennis - WTA Bastad 2019 : trionfa la nipponica Misaki Doi - sconfitta la montenegrina Danka Kovinic : Ottanta minuti di gioco, un duplice 6-4: questi sono i dati salienti che fotografano la vittoria della nipponica Misaki Doi sulla montenegrina Danka Kovinic nella finale del torneo WTA 125K giocato sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Nel primo set la giapponese parte male e finisce sotto 0-2, poi ottiene l’immediato controbreak e riesce a riequilibrare la partita. Nel settimo gioco il break decisivo, con l’asiatica che tiene i ...

Tennis - WTA Bastad 2019 : eliminata Sara Errani - completato il primo turno. Fuori le prime due teste di serie : completato il primo turno del torneo WTA 125K di Bastad: nella seconda giornata di incontri sulla terra battuta svedese sono andati in scena gli undici incontri rimanenti, che hanno visto impegnate cinque teste di serie, con la caduta della numero uno e della numero due, ma soprattutto, per quanto riguarda l’Italia, è scesa in campo l’unica azzurra in tabellone, Sara Errani, che è stata eliminata dalla testa di serie numero 6, la ...

Tennis - WTA Bastad 2019 : Sara Errani fuori al primo turno contro Natalia Vikhlyantseva : Dura un’ora esatta di gioco il torneo WTA 125K di Bastad per Sara Errani: sulla terra battuta svedese l’azzurra viene sconfitta nel primo turno che la vedeva opposta alla testa di serie numero 6, la russa Natalia Vikhlyantseva, che si impone con il netto score di 6-0 6-3 ed ora affronterà la georgiana Ekaterine Gorgodze. Nel primo set l’azzurra è costretta ad inseguire sin dal primo turno al servizio, sempre in ritardo di un ...

Tennis - Ranking WTA (1° luglio) : Ashleigh Barty in vetta alla classifica - Serena Williams nella top-10 - Giorgi n.1 azzurra : C’è solo un cambiamento significativo nella top-10 del Ranking WTA di questa settimana, nel giorno in cui prende il via Wimbledon. In testa, per la seconda settimana, c’è sempre l’austrialiana Ashleigh Barty, a precedere la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Pliskova, andata a segno nel WTA Premier di Eastbourne. Non cambiano le altre posizioni: al quarto posto c’è l’olandese Kiki Bertens davanti alla tedesca ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Karolina Pliskova è un rullo compressore - domina anche Angelique Kerber e vince il suo 14° torneo : 19 game persi, nessun set concesso: questo è il bilancio del WTA di Eastbourne per Karolina Pliskova, trionfatrice assoluta dell’edizione numero 45, al femminile, del classico torneo che precede Wimbledon. L’ultima vittima è Angelique Kerber: la tedesca perde la finale per 6-1 6-4. Per la ceca si tratta del quattordicesimo torneo vinto in carriera, oltre che del terzo su erba e del secondo a Eastbourne, dove aveva già avuto modo di ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : la finale sarà tra Angelique Kerber e Karolina Pliskova : Il torneo WTA di Eastbourne è arrivato al suo atto conclusivo. Sull’erba britannica si sfideranno in finale la tedesca Angelique Kerber e la ceca Karolina Pliskova, in una sfida bellissima e soprattutto incertissima. Kerber non ha dovuto neanche scendere in campo per giocare la semifinale. Infatti la tedesca ha sfruttato il ritiro della tunisina Ons Jabeur. Per Kerber si tratta della trentesima finale della carriera (12 titoli), la sesta ...

Tennis - WTA Eastbourne 2019 : Kerber elimina Halep - che semifinale Bertens-Pliskova! : Grandi sfide nel quarti di finale del torneo WTA Premier di Eastbourne: sull’erba inglese la tedesca Angelique Kerber, numero 4, elimina la sesta testa di serie, la romena Simona Halep, con lo score di 6-4 6-3 e domani in semifinale affronterà la tunisina Ons Jabeur, che supera in rimonta in tre partite la transalpina Alize Cornet con il punteggio di 1-6 7-5 6-3. Di grande fascino la semifinale della parte bassa del tabellone: la ceca ...