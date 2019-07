Tennis | Roger Federer rinuncia al Masters 1000 di Montreal Lo svizzero tornerà a

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Dopo la finale di Wimbledon persa dopo quasi cinque ore contro Novak Djokovic,ha annunciato che non parteciperà alcanadese, che quest’anno si terrà a. Lo, numero 3 del mondo a distanza sempre minore da Rafael Nadal, decide dunque di conservare le proprie energie in vista del quarto grande appuntamento dell’anno, gli US Open. Una decisione, la sua, che rispecchia in pieno il suo metodo di programmazione delle ultime annate, votato al tentativo di risparmiare più energie possibili, vista anche l’età (va per i 38 anni), al fine di trovare il miglior stato di forma negli appuntamenti importanti. Qualche errore di valutazione, del resto, gli è costato caro negli anni passati: volle giocare anel 2017 per rincorrere il numero 1 e si infortunò alla schiena, pregiudicando buona parte degli US Open; disputò due tornei ...

