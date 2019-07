Tennis | ATP Umago 2019 | Stefano Napolitano eliminato da Trungelliti in tre set

Classifica ATP Tennis 2019 maschile : Fognini è nono - ecco la top 10 : Classifica ATP tennis 2019 maschile: Fognini è nono, ecco la top 10 A torneo di Wimbledon concluso come cambia la Classifica ATP di tennis maschile? Non ci sono sostanziali variazioni, ma alcune piccole e significative modifiche vanno assolutamente segnalate. Innanzitutto, con la vittoria a Wimbledon in una finale epica contro Federer, Novak DJokovic mantiene saldo il primo posto in Classifica. A seguirlo ci pensa Rafa Nadal, che nonostante ...

Tennis - Ranking ATP (15 luglio) : Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic : Novak Djokovic si conferma in vetta al Ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del ...

Tennis : Rafael Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra - Djokovic ad un solo incontro dal pass : L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in ...

ATP Wimbledon – Fabbiano - l’ammazza giganti : il Tennista azzurro stende Karlovic e vola al terzo turno : Thomas Fabbiano accede ai sedicesimi di Wimbledon: il tennista italiano super Ivo Karlovic in 5 set e prenota la sfida contro uno fra Edmund e Verdasco Dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas all’esordio, Thomas Fabbiano si toglie un’altra grande soddisfazione in quel di Wimbledon. Il tennista azzurro numero 89 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il sedicesimi di finale del torneo britannico superando il gigante (2 metri e ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Lorenzo Sonego vince ad Antalya ed entra tra i primi 50 al mondo. La scalata dell’azzurro e il nuovo ranking ATP : Saranno quattro da lunedì gli italiani tra i primi 50 della classifica ATP: la vittoria odierna nel torneo di Antalya proietta Lorenzo Sonego al numero 46, suo best ranking, a poche posizioni da Marco Cecchinato. Col trionfo odierno Sonego arriva anche alla soglia dei 1000 punti, attestandosi a quota 970. ranking ATP (Top 50) 1 Novak Djokovic SRB 12415 2 Rafael Nadal ESP 7945 3 Roger Federer SUI 6620 4 Dominic Thiem AUT 4595 5 Alexander Zverev ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Taylor Fritz stende Sam Querrey nel derby USA e si aggiudica il titolo : Va a Taylor Fritz in un’ora di gioco il derby statunitense che sull’erba di Eastbourne metteva in palio il titolo del torneo ATP 250 inglese: netto il punteggio di 6-3 6-4 con cui batte il connazionale Sam Querrey nell’atto conclusivo, giungendo così al torneo di Wimbledon con rinnovata fiducia nei propri mezzi. Nel primo set l’avvio di Fritz è devastante: vinti otto dei primi 9 punti in palio e strappo a zero già nel ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : trionfa Lorenzo Sonego! Battuto in finale Miomir Kecmanovic - il torinese entra nei primi 50 del mondo! : Al termine di una finale sudatissima e disputata sotto un caldo micidiale Lorenzo Sonego vince l’ATP 250 sull’erba turca di Antalya battendo col punteggio di 6-7 7-6 6-1 il 19enne serbo Miomir Kecmanovic annullando anche un match point. Equilibratissimo e lunghissimo, un’ora e 13 minuti, il primo set, nel quale l’unico ad avere palle break è Sonego, due nel sesto gioco, tre nel decimo e una nel dodicesimo, le ultime quattro sono anche set point ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : Lorenzo Sonego in finale! Battuto Pablo Carreno Busta nella prosecuzione della semifinale interrotta per pioggia : E’ durata solo tre game la prosecuzione della semifinale dell’ATP di Antalya tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, interrotta ieri per pioggia, alla fine vince il torinese col punteggio di 6-3 7-6. Si ricomincia dal 5-5 del secondo set con Carreno Busta al servizio dopo che ieri sul 5-3 Sonego aveva avuto quattro match point, entrambi tengono la battuta a 15 poi nel tie-break è un dominio di Sonego che vince il game decisivo per ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano lotta ma deve arrendersi a Sam Querrey in semifinale. L’azzurro ko in tre set : lotta come un leone ma alla fine deve arrendersi Thomas Fabbiano (n.102 del mondo) contro l’americano Sam Querrey (n.79 del ranking) nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). 6-3 6-7 (4) 6-3 il punteggio finale in favore dello statunitense che quindi stacca il biglietto per la finale, in attesa di sapere chi tra il connazionale Taylor Fritz (n.42 del ranking) e il britannico Kyle Edmund (n.31 ATP) la spunterà. Nel ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : semifinali Fritz-Edmund e Querrey-Fabbiano : Sarà Sam Querrey a incontrare nelle semifinali dell’ATP 250 sull’erba di Eastbourne Thomas Fabbiano, per la prima volta così lontano in un torneo del circuito maschile, oltretutto proveniente dalle qualificazioni. Lo statunitense ha battuto col punteggio di 7-6(4) 6-2 in un match tra veterani lo spagnolo Fernando Verdasco, testa di serie numero 5 ma non certo un grande specialista dell’erba. solo due break nel match, entrambi subiti dall’iberico ...

Tennis - ATP Antalya 2019 : prima semifinale della carriera per Lorenzo Sonego. Sconfitto in rimonta il francese Mannarino : Lorenzo Sonego continua a sognare nel torneo ATP di Antalya. Sull’erba turca il Tennista piemontese ha conquistato la sua prima semifinale della carriera nel circuito maggiore. Un risultato importante e raggiunto grazie alla vittoria in rimonta contro il francese Adrian Mannarino, numero 37 Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Sonego non sfrutta due palle break ad inizio primo set e è ...

Tennis - ATP 250 Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano di gran lusso - Gilles Simon battuto e prima semifinale in carriera sul circuito maggiore : L’erba continua a dare bellissime soddisfazioni a Thomas Fabbiano, che si qualifica per la prima volta in carriera in una semifinale del circuito maggiore. Nell’ATP 250 di Eastbourne, infatti, il pugliese riesce a sconfiggere in due set il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4 6-3, dopo un’ora e 25 minuti di ottimo Tennis. Questo successo permette all’italiano di tornare nei primi 90 giocatori del mondo, a seconda ...