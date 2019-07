Temptation Island VIP | Kiko Nalli e Ambra Lombardo ci pensano su | C' è un rapporto

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Raffaella Mennoia/ "Temptation Island con Alessio Sakara? No! Sarei la peggiore e...' : Raffaella Mennoia, capoprogetto di Temptation Island, nega di voler partecipare al programma con il fidanzato Alessio Sakara 'Sarei il peggior concorrente'.

Temptation Island 2019 - 4a PUNTATA/ Diretta e coppie : addio per David e Cristina? : TEMPTATION ISLAND 2019, Diretta quarta PUNTATA 15 luglio e coppie: falò di confronto per Jessica e Andrea, mentre David e Cristina sono sempre più in crisi.

A Temptation Island sono successe cose che non abbiamo fatto vedere : Raffaella Mennoia, autrice tv e capoprogetto di Temptation Island, racconta alcuni retroscena riguardanti il programma più seguito dell'estate. Entusiasta per i risultati che il programma sta ottenendo, il “braccio destro di Maria De Filippi” svela il segreto che sta alla base di un progetto televisivo in grado di incollare al piccolo schermo milioni di telespettatori. “Temptation Island appartiene a tutti, ci rivediamo in queste ...

Alessandro Zarino - da Temptation Island al Trono di Uomini e Donne? : Tra i grandi protagonisti di Temptation Island 2019 c’è anche Alessandro Zarino. Il single che si è messo in mezzo tra Jessica e Andrea potrebbe avere una chance come nuovo tronista di Uomini e Donne. Scopriamo di più! Non sarebbe la prima volta che Uomini e Donne per i suoi tronisti pesca nel cast di Temptation Island e molti indizi portano a pensare che succederà anche nella prossima edizione con Alessandro Zarino. La nuova stagione del ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia rivela : “Sono rimasta basita” : Raffaella Mennoia rivela: “A Temptation Island sono successe cose che…” In attesa di vedere stasera la quarta puntata di Temptation Island, il capoprogetto del programma Raffaella Mennoia si è confessata in una lunga intervista per Il Fatto Quotidiano. Nell’intervista, la Mennoia ha parlato del successo del programma, delle critiche alle coppie e al conduttore Filippo Bisciglia e della sua carriera. E a proposito di ciò ...

Temptation Island - Mennoia : 'Un finale inaspettato - probabile edizione Vip alla Marcuzzi' : Raffaella Mennoia è una delle autrici di Temptation Island, il reality che sta regalando a Mediaset ascolti record quest'estate. Intervistata dal noto quotidiano sulle cose che accadono dietro le quinte del format di Canale 5, la romana anticipato parte di quello che succederà nelle ultime puntate: ci saranno almeno altri due confronti clamorosi al falò, qualcosa che neppure gli addetti ai lavori si sarebbero mai aspettati. Per quanto riguarda ...

Temptation Island 2019 - anticipazioni quarta puntata : due falò di confronto anticipati? : Ilaria e Javier - Temptation Island 2019 L’amore delle cinque coppie rimaste in gioco a Temptation Island 2019 verrà messo ulteriormente alla prova nel corso della quarta puntata del reality show estivo, in onda stasera su Canale 5. Filippo Bisciglia, alla guida del viaggio dei sentimenti, spiegherà ai telespettatori come sta proseguendo il percorso all’interno del villaggio sardo Is Morus Relais dove, come sempre, non mancheranno i ...

Temptation Island - Javier Martinez è il single che mette in crisi Ilaria e Colantoni : In attesa della messa in onda della quarta puntata di oggi 15 luglio, i fan di Temptation Island sono in subbuglio per conoscere il destino delle varie coppie in gioco, molte delle quali, sin dalle prime puntate, hanno mostrato evidenti segnali di crisi. Una di queste è quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che ha catturato l’attenzione dei telespettatori dopo che la ragazza, nella scorsa puntata, si è lasciata andare con il ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : 'Sono successe cose che non abbiamo fatto vedere' : Temptation Island è indubbiamente il programma cult dell'estate, un vero e proprio successo targato Maria De Filippi e tutto il suo gruppo di lavoro, tra cui Raffaella Mennoia, che questa mattina ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il fatto Quotidiano Magazine, dove ha fatto un bilancio di questa edizione di successo. Una lunga chiacchierata durante la quale l'autrice e capo progetto del reality show, condotto da Filippo ...

Toffanin si sarebbe rifiutata di condurre le versioni Vip di Temptation Island e Amici : Maria De Filippi in questi anni ha collezionato numerosi successi con i suoi programmi, che le hanno consentito di diventare la "regina degli ascolti" di Mediaset. La conduttrice lombarda non si ferma e, anche nelle vesti di produttrice, con la sua azienda Fascino continua a lanciare nuovi format, tra i quali in queste ultime stagioni televisive si è affermato soprattutto Temptation Island. Al contempo, la moglie di Maurizio Costanzo sta ...

Temptation Island - Ilaria furiosa : nuovi video in onda stasera 15 luglio scatenano la sua ira : Andrà in onda, questa sera lunedì 15 luglio, la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni del docu-reality diffuse sui canali social del programma hanno posto l'accento sulla coppia formata da Ilaria e Massimo. La giovane si è avvicinata al single Xavier, il fidanzato ha prima conosciuto meglio Federica Lepanto, per poi allontanarla ed avvicinarsi sempre di più in maniera pericolosa ad un'altra tentatrice. I nuovi video che vedrà la ...

Temptation Island 2019 : anticipazioni puntata di stasera 15 luglio : Temptation Island 2019: anticipazioni puntata di stasera 15 luglio Anche questa settimana c’è aria di tempesta tra le coppie di Temptation Island 2019. Fin dall’esordio infatti travolgenti passioni e vibranti gelosie sono state protagoniste assolute del programma. Nella puntata precedente si è conclusa, per ora, la relazione tra Arcangelo e Nunzia. Anche la storia d’amore tra Ilaria e Massimo sembra in pericolo ...

