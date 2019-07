Temptation Island | Ilaria furiosa | nuovi video in onda stasera 15 luglio scatenano la sua

Temptation Island 2019 : anticipazioni puntata di stasera 15 luglio : Temptation Island 2019: anticipazioni puntata di stasera 15 luglio Anche questa settimana c’è aria di tempesta tra le coppie di Temptation Island 2019. Fin dall’esordio infatti travolgenti passioni e vibranti gelosie sono state protagoniste assolute del programma. Nella puntata precedente si è conclusa, per ora, la relazione tra Arcangelo e Nunzia. Anche la storia d’amore tra Ilaria e Massimo sembra in pericolo ...

Temptation Island - Ilaria furiosa : nuovi video stasera 15luglio scatenano la sua ira : Andrà in onda, questa sera lunedì 15 luglio, la quarta puntata di Temptation Island: le anticipazioni del docu-reality diffuse sui canali social del programma hanno posto l'accento sulla coppia formata da Ilaria e Massimo. La giovane si è avvicinata al single Xavier, il fidanzato ha prima conosciuto meglio Federica Lepanto, per poi allontanarla ed avvicinarsi sempre di più in maniera pericolosa ad un'altra tentatrice. I nuovi video che vedrà la ...

Stefano Torrese sognava Temptation Island? Parla Pamela Barretta : Pamela Barretta Parla di Stefano Torrese: voleva andare a Temptation Island? Nonostante l’addio ormai datato diversi mesi fa e le dichiarazioni relative alla voglia di voltare pagina, Pamela Barretta e Stefano Torrese continuano a stuzzicarsi sui social e sui rotocalchi. Le interviste dei due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne e le battute velenose sui social fanno pensare che i due abbiano ancora dei sassolini nelle scarpe ...

Replica Temptation Island - il quarto appuntamento online domani 16 luglio su Mediaset Play e Witty : Questa sera 15 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality dedicato alle coppie che vogliono mettere alla prova il loro amore rimanendo separati in villaggi diversi per 21 giorni. Le prime puntate hanno riscosso un successo enorme tra il pubblico italiano e già la prima coppia ha abbandonato il programma in maniera separata. In particolar modo, ad essersi lasciati dopo il falò di confronto, sono stati Nunzia e ...

Temptation Island Vip - Le Novità di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio! : Dopo essersi messi insieme nel Grande Fratello 16, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio saranno una delle coppie protagoniste di Temptation Island Vip? Ecco le Novità sulla coppia! Una voce che si rincorre da giorni sul web e che potrebbe anche essere credibile perché i due ragazzi sono molto amati dal pubblico e conoscono bene anche i meccanismi televisivi. A fare chiarezza però adesso arrivano direttamente le parole di chi cura l’ufficio ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia a FqMagazine : “Non solo un bacio - nel reality sono successe molte cose che non facciamo vedere. Il finale? Non me lo aspettavo neanch’io” : “Tutto quello che so sulla tv l’ho imparato da Maria, lavoro con lei da ventiquattro anni. Ho inziato come redattrice, è una persona che insegna molto. Ogni volta capisco qualcosa in più grazie a una sua considerazione o sottolineatura”, a parlare è Raffaella Mennoia. Un nome che i numerosi telespettatori di Uomini e Donne e Temptation Island conoscono bene, la seguono sui social dove attendono anticipazioni e informazioni. La ...

Temptation Island 2019 quarta puntata : anticipazioni 15 luglio : Temptation Island 2019 quarta puntata. Torna stasera in tv lunedì 15 luglio 2019 la nuova edizione del docu-reality su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA Temptation Island 2019 quarta puntata: anticipazioni 15 luglio Anche stasera a Temptation Island 2019 ci attendono sorprese inaspettate. Infatti pare proprio che ci saranno ben due falò di confronto. Innanzitutto ritroveremo Andrea, ...

Temptation Island 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Temptation Island 2019 dove vedere. Il docu-reality torna a partire da lunedì 24 giugno 2019 su Canale 5 in prima serata. Ecco di seguito dove vedere diretta in tv e streaming o come rivedere le puntate in replica. ANTICIPAZIONI SU #TemptationIsland Temptation Island 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il docu-reality Temptation Island 2019 andrà in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 alle ore ...

Replica Temptation Island 4^ puntata in streaming su Mediaset Play e in tv su La5 : Prosegue la messa in onda in prima serata su Canale 5 di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni ormai diventato un vero e proprio cult della programmazione estiva del Biscione. Questa sera, lunedì 15 luglio, andrà in onda la quarta delle sei puntate previste di questa stagione la quale si preannuncia ricchissima di nuovi colpi di scena che potrebbero lasciare senza parole alcune delle coppie protagoniste di questa ...

Temptation Island - spoiler 4^ serata - Ilaria delusa da Massimo : 'Non lo voglio più' : Mancano poche ore alla mesa in onda della quarta puntata di Temptation Island: tra le tante anticipazioni che gli addetti ai lavori hanno dato, spiccano sicuramente quelle riguardanti la coppia formata da Ilaria e Massimo. A qualche giorno di distanza dalla diffusione della notizia secondo la quale i due si sarebbero detti addio al falò di confronto finale, i telespettatori stanno per assistere ad uno sfogo tra le lacrime della ragazza: dopo ...

Cristina e David/ Lei : 'è giusto che si cerchi una ragazza più giovane' - storia finita? - Temptation Island - : Cristina Incorvaia e David Scarantino, Temptation Island: falò anticipato per loro? Lei coccola il single Sammy e lui rilancia: 'Ridicola!'

Nunzia e Arcangelo si sono lasciati?/ Dal falò all'addio : 'Delusa!' ma... - Temptation Island - : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Temptation Island 2019: dopo il falò di confronto lei si è detta delusa e lui pentito, ma di cosa?

Anticipazioni Temptation Island - quarta puntata : Jessica al confronto con il compagno : È tutto pronto per la quarta puntata di Temptation Island che Canale 5 trasmetterà oggi 15 luglio in prima serata. Dopo l'abbandono di Arcangelo Bianca e Nunzia Sansone, avvenuto la scorsa settimana, sono ancora cinque le coppie presenti nel resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Due di esse arriveranno questa sera al falò di confronto, mentre le altre tre si troveranno ancora ad affrontare problemi a causa di gelosie, dubbi e ...