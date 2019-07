Tablet top di gamma | i migliori da comprare

Google dice addio ai Tablet . Tutti gli sforzi su smartphone e laptop : La tecnologia alla base dei dispositivi che ogni anno vengono distribuiti sul mercato è in continua evoluzione, e a modificarsi non sono solo le abitudini dei consumatori, ma anche le forme dei prodotti utilizzati da milioni di persone. Pensiamo, ad esempio, alla categoria dei tablet, le “tavolette” sempre più performanti che hanno registrato vendite enormi negli anni passati. Da tempo, però, questo segmento di mercato continua a ...

Google si è arresa : Pixel Slate non avrà un successore - basta Tablet; ci saranno nuovi laptop : Secondo Business Insider e Computer World, Google non lancerà un successore del tablet Pixel Slate dello scorso anno, ma si concentrerà su dispositivi laptop tradizionali come Google Pixelbook. Nel frattempo, Hangouts On Air verrà chiuso entro la fine dell'anno. L'articolo Google si è arresa: Pixel Slate non avrà un successore, basta tablet; ci saranno nuovi laptop proviene da TuttoAndroid.