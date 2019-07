Stromboli | è morta l’asinella Camilla | non è riuscita a superare le ferite provocate

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Era stata ferita dai lapilli dell’eruzione dellodel 3 luglio scorso. E’l’asinella “” che da Ginostra era stata trasferita a Lipari per essere curata e adottata presso il centro di Luis Mazza, presidente di Legambiente. Ma nonostante le cure dei veterinari si sono aggravate le lesioni procuratele dalla pioggia di fuoco. “”, da otto anni era “in servizio” a Ginostra per trasportare residenti, turisti e merci. “L’inaspettato aggravarsi delle lesioni procuratele dalla pioggia di fuoco hanno preso il sopravvento sulla sua enorme forza e voglia di vivere. Ha smesso di soffrire all’ombra dell’anziano ulivo che tanto sollievo le aveva procurato in queste calde giornate.non c’è più“: lo straziante annuncio pubblicato sui social dall’Associazione Nesos che si è ...

