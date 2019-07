Strage di giovani sulle strade nel weekend

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una notte tragica quella tra sabato e domenica per quel che riguarda le morti sulla strada: dieci persone hanno perso la vita in quattro diversi incidenti, a Jesolo, Cesena e Genova. In località Ca’ Nani, a Jesolo, tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e i 23 anni, sono morti dopo che la loro auto è finita in un canale, probabilmente per la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. A bordo c’era una quinta ragazza che si sarebbe salvata. L’incidente è avvenuto lungo la strada regionale 43. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi di passaggio che sono riusciti a portare a riva la giovane ferita e altri tre ragazzi che sono subito dopo morti. Il pm di Venezia Giovanni Gasparini ha individuato il presunto responsabile di questae lo ha sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Il pm ha disposto ...

