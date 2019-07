Sting sta male | raffica di concerti annullati in Europa

CaSting per il film 'Stalking Story' e per un musical di Teatro Palapartenope : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. Sono in particolare tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Stalking Story - Amore Criminale e per un musical del Teatro Palapartenope di Napoli. Stalking Story - Amore criminale Per la realizzazione del film dal titolo Stalking Story, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, di età compresa tra 7 e 70 anni. Le ...

Il Diavolo della Tasmania e il cancro infettivo : stava per eStinguersi - ma ha sviluppato la giusta resistenza : Il Diavolo della Tasmania è in pericolo. Un tumore che si trasmette da animale ad animale con il morso lo sta decimando. Si tratta di una forma di cancro particolarmente aggressiva e violenta che infetta gli animali nel momento in cui vengono a contatto con le cellule malate. La buona notizia è che secondo i ricercatori l’evoluzione sta venendo in soccorso della specie: il Diavolo della Tasmania sta infatti sviluppando una resistenza alla ...

Tempesta d’amore - caSting news : arriva LUCY - la sorella di Romy! E si innamora di… : Una bellissima sorpresa è da pochissimo arrivata dalla Germania! La produzione di Tempesta d’amore ha infatti annunciato che un nuovo, importantissimo elemento si aggiungerà presto al cast fisso della soap. E, dalle prime anticipazioni, sembra proprio che questo personaggio sia destinato a sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: LUCY Ehrlinger è la sorella di ...

Anche le piante si stanno eStinguendo : lo rivela una ricerca dell'orto botanico londinese : Generalmente si tende a parlare di estinzione animale che può ripercuotersi sull'ecosistema e sul benessere del nostro pianeta. Ma una nuova scoperta ha posto l'attenzione Anche sulla scomparsa del mondo vegetale, che può risultare dannosa Anche per l'umanità. Anche le piante, dunque, si stanno estinguendo, e con una velocità maggiore rispetto alla "progressiva estinzione" degli animali. Secondo le stime tratte dal censimento di una ricerca ...

Le piante si stanno eStinguendo 500 volte più velocemente di quanto dovrebbero : ecco perché : Le piante si stanno estinguendo rapidamente, 500 volte più velocemente di quanto previsto dalle leggi della natura, e la colpa, manco a dirlo, è tutta nostra che continuiamo a distruggere interi habitat. Gli scienziati ci mostrano cosa stiamo facendo alle piante e quali siano le zone più colpite da questa tragica scomparsa.Continua a leggere

CaSting per il programma One Million Restaurant con Alessio Pizzi : Sono aperte le selezioni per un nuovo programma televisivo da titolo One Million Restaurant. Verranno selezionate 16 squadre di concorrenti, composte ciascuna da 8 elementi, che riceveranno un compenso per ogni settimana di partecipazione. La squadra vincitrice riceverà poi 1 milione di euro per l'apertura di un ristorante. Il programma Sono partite le selezioni per One Million Restaurant, un nuovo programma televisivo che verrà condotto dal ...

La terza stagione di Tredici a rischio dopo le polemiche sui suicidi? La risposta di Reed HaStings : La terza stagione di Tredici è a rischio? Ancora una volta la serie Netflix è finita nel mirino per via delle solite accuse che ormai si trascina da sempre e che si basa come sempre tra il famoso dualismo realtà-fiction tra cui molti non riescono a districarsi. La serie è accusata di spingere al suicidio e, addirittura, di aver fatto aumentare i casi tra i giovani che rimangono vittime degli episodi di Tredici e alla fine cedono proprio come ha ...

CaSting per la nuova edizione di 'Amici' alla presenza di Stash e per un progetto teatrale : Sono partite le selezioni per la prossima edizione del ben noto talent Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda sulle reti Mediaset. I prossimi Casting si svolgeranno alla presenza di Stash dei The Kolors. Si tratta di una occasione davvero imperdibile per quanti aspirano ad essere ammessi al celebre talent televisivo e che magari sono anche fans del cantante. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un importante ...

Radio Italia Live 2019 : stasera da Milano con Ligabue - Sting e Sfera Ebbasta – La scaletta completa : Sfera Ebbasta alle prove del Radio Italia Live Ottava edizione per Radio Italia Live – Il Concerto. L’evento, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si svolgerà a Milano, Piazza Duomo, oggi, e a Palermo, Foro Italico, sabato 29 giugno in diretta su Radio Italia TV, Nove e Real Time dalle 19.30. Nel backstage, Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del ...

CaSting per la prossima edizione di 'C'è Posta per Te' e per un film da girare a Napoli : Selezioni in corso per la prossima edizione di C'è Posta per Te, il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset e condotto da Maria De Filippi. Sono inoltre aperti i Casting a cura di Klab4 film per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un nuovo importante film da girarsi a Napoli. Klab4 film cerca poi anche veicoli di ogni tipo per un film da girare sempre a Napoli e ambientato negli anni '80. C'è Posta per Te Per il noto ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Werner e Alfons rivali nel caSting per “Miss X.”! : Prenderà una piega sempre più sorprendente il triangolo tra Werner (Dirk Galuba), Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen). Come sappiamo, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due anziani si ritroveranno improvvisamente ad essere in competizione per il cuore della storica cuoca del Fürstenhof e la loro rivalità sentimentale li porterà a scontrarsi in contesti davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi ...