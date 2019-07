ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) di Massimo Arcangeli Il ritrovamento 15 luglio 1799. Un soldato francese della spedizione napoleonica indel 1798, durante i lavori di scavo all’interno di Fort Julien, fortezza ottomana quattrocentesca, trova una lastra nera in granodiorite su cui sono incisi tre testi in due differenti lingue e tre differenti modelli grafici. La lastra è ladi, le due lingue sono l’egizio e il greco (la lingua ufficiale nell’di epoca tolemaica), i tre modelli grafici sono quello greco e i due in cui si presenta l’egizio: il demotico (di destinazione popolare) e il geroglifico. Laè ciò che resta di una lastra più grande, e i tre testi in essa contenuti sono incompleti: 14 le linee sopravvissute del geroglifico, 32 le linee del demotico, 54 le linee del greco; l’iscrizione in demotico è sul bordo della lastra, in posizione mediana fra quella soprastante (la ...

Cascavel47 : Stele di Rosetta, ecco come abbiamo imparato a leggere i geroglifici dell’antico Egitto - ilfattoblog : Stele di Rosetta, ecco come abbiamo imparato a leggere i geroglifici dell’antico Egitto - Noovyis : (Stele di Rosetta, ecco come abbiamo imparato a leggere i geroglifici dell’antico Egitto) Playhitmusic - -