Spazio | India | missione lunare rinviata per problema tecnico

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’ha sospeso a meno di un’ora dalla partenza il lancio dellaper un: lo ha annunciato l’agenzia spaziale Isro. “Unè stato osservato nel veicolo di lancio a un’ora prima del lancio. Come misura di abbondante precauzione, il lancio di Chandrayaan 2 è stato fermato per oggi. Una data di lancio rivista sarà annunciata in seguito“, ha precisato l’agenzia spaziale. Il vettore doveva partire alle 02:51 locali oggi(23:21 di ieri in Italia) dalla base di Sriharikota, sulla costa orientale. L'articoloperMeteo Web.

