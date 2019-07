Sotto sfratto | l’ex re dei negozi «Compro oro» si barrica  in casa e poi scappa Foto

corriere

(Di lunedì 15 luglio 2019) Mirko Rosa arrestato e condannato in via definitiva per evasione fiscale, si è rinchiuso nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Poi è fuggitondo dal garage

MediasetTgcom24 : Milano, 'MirkOro' sotto sfratto: si barrica in casa e spacca tutto #mirkoro - paoloigna1 : Mirko Oro sotto sfratto: l’ex re dei negozi «Compro oro» si barrica in casa, poi scappa - serenel14278447 : Sotto sfratto, l’ex re dei «Compro oro» si barrica in casa e poi scappa. Corriere della sera. -