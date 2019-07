Siri illustra la flat tax familiareAliquota al 15% fino a 55mila €

affaritaliani

(Di lunedì 15 luglio 2019) E' in corso al Viminale l'incontro convocato da Matteo Salvini con i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria per un confronto in vista della preparazione della manovra d'autunno. Segui su affaritaliani.it

