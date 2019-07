Si muove uno dei più grandi iceberg del mondo | il movimento di A68 ripreso dai satelliti

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Uno dei piùdel, A68, si stando. Da quando si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C dell’Antartide 2 anni fa, l’ha ruotato di 270° e ha percorso 250km verso nord, trasportato da una corrente oceanica conosciuta come Corrente di Weddell. L’esperto di ghiacciai Adrian Luckman, professore di geografia alla Swansea University del Galles, ha pubblicato un’animazione deldell’, che potete trovare nel video in fondo all’articolo. “Questa animazione è realizzata con centinaia di immagini a microonde di Sentinel-1 cucite insieme in intervalli di 5 giorni”, ha scritto Luckman in un post. Le registrazioni satellitari suggeriscono che A68 è il 6°più grande che attualmente naviga negli oceani della Terra. Le sue dimensioni sono più meno 4 volte quelle di Londra e il suo peso è di oltre 1 trilione di tonnellate metriche. Per ...

