Sesto San Giovanni | 93enne uccide la moglie per gelosia | ‘Mi tradiva da 50 anni’

(Di lunedì 15 luglio 2019) Quando è arrivato in casa dei suoi per la consueta visita della domenica, si è ritrovato testimone di una scena drammatica. La madre, Luciana Bonzanini, era stesa a terra in una pozza di sangue, mentre il padre, Vasco Bimbatti, di 93 anni, era sulla sua carrozzina, con lo sguardo annebbiato dalla malattia, mentre fissava il vuoto e teneva il poggiapiedi della sua sedia a rotelle nella mano insanguinata. Quindi il figlio, dopo essersi ripreso dallo shock, ha immediatamente chiamato i soccorsi: ma il personale sanitario dell’ambulanza che è arrivata sul posto – una palazzina di quattro piani, in via Fratelli di Dio, nel quartiere Adriano diSan– non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della vittima, che tra poche settimane avrebbe compiuto novant'anni. Ai carabinieri, che hanno raggiunto l’abitazione, l’anziano ha spiegato quello che appariva chiaro: era ...

