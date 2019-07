Sequestrato il commissariato di Vittoria Il proprietario dello stabile è indagato per

agi

(Di lunedì 15 luglio 2019) Loche ospita ildiè stato sottoposto a sequestro da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta, su disposizione della procura della stessa città. La decisione è legata alle indagini condotte nei confronti dell'imprenditore Rocco Luca, finito in carcere assieme allo zio e al padre perchécon l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio. Luca detiene, dal 2012, il 50% della proprietàstesso, acquistato a un'asta pubblica. I beni sequestrati complessivamente a Luca ammontano a 63 milioni di euro. Da segnalare che il Viminale paga per l'affittoche ospita ildiun canone annuo di 105.375 euro l'anno. A quanto apprende l'Agi, il questore di Ragusa, Salvo La Rosa, si era già da tempo attivato per chiedere ai tre commissari prefettizi del Comune di ...

