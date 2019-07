Sea Watch | il pm Luigi Patronaggio prepara il ricorso contro la scarcerazione di Carola

Sea Watch - procura di Agrigento ricorre in Cassazione contro la scarcerazione di Carola Rackete : È pronto il ricorso della procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, per Cassazione, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete disposto dal gip Alessandra Vella: dovrebbe essere depositato entro mercoledì. Intanto è atteso per giovedì, 18 luglio, l'interrogatorio della capitana della nave Sea Watch 3.Continua a leggere

Offese razziste sotto un post sui migranti : hater ripara con donazione a Mediterranea e SeaWatch : Un uomo di 82 anni che aveva scritto frasi razziste e sessiste sotto un post della vice sindaca di Rimini Gloria Lisi si è salvato dalle conseguenze di una querela donando 100 euro a Mediterranea e SeaWatch, le Ong che salvano i migranti in mare.

Sea Watch - Salvini contro la Francia : 'Premiano Carola Rackete - ma non le hanno risposto' : L'eco del caso Sea Watch continua ad essere viva. La vicenda che ha coinvolto Carola Rackete, passata alla storia per essere stato il primo caso in cui una Ong ha forzato il blocco navale italiano nei confronti delle organizzazioni non governative, fa parlare di sé, soprattutto per le reazioni alla vicenda che arrivano a livello internazionale. In particolare dalla Francia è arrivata la notizia secondo cui Parigi ha inteso conferire alla ...

Sea Watch - Carola e la prova definitiva. Matteo Salvini : "Senza navi pirata Ong ed eroiche tedesche..." : Una foto per spazzare via i dubbi su Ong, Sea Watch e Carola Rackete. Sulla scrivania di Matteo Salvini al Viminale plana l'immagine di un gommone individuato in zona Sar libica, sabato mattina, di cui la Guardia costiera di Tripoli si è assunta la responsabilità. Leggi anche: "Ma Carola si è già di

CAROLA RACKETE PREMIATA A PARIGI/ E-mail incastrano Francia : ignorò sos Sea Watch 3 : CAROLA RACKETE PREMIATA a PARIGI per aver salvato i migranti e potrebbe essere invitata all'Europarlamento. Ma le E-mail inchiodano Macron...

Sea Watch - "Carola Rackete come il più violento dei gilet gialli". Matteo Salvini mette alla berlina Macron : "Carola Rackete come il più facinoroso dei gilet gialli". Matteo Salvini ricorre a un'immagine che Emmanuel Macron conosce bene, quella dei protestanti che negli scorsi mesi hanno fatto vacillare l'Eliseo, per smascherare tutta "l'ipocrisia francese". "Premiano la comandante tedesca come fosse un'er

Sea Watch - Carola Rackete e il sindaco italiano che sfida Salvini e sputa sulla GdF : premio per la Capitana : Un premio, in Italia, a Napoli, per Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3. A conferirlo, il prologo del festival internazionale di giornalismo civile Imbavagliati, che vede tra i promotori l'amministrazione comunale retta da Luigi De Magistris. La quinta edizione del premio Pimentel Fonseca,

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

Sea Watch - Carola Rackete celebrata in Francia. Il Viminale la inchioda : "Ma si è già scordata tutto?" : "Ma Carola Rackete se n'è dimenticata?". Dal Viminale filtrano commenti tra l'ironico e l'amaro a proposito delle celebrazioni francesi per la capitana della Sea Watch. Il Comune di Parigi ha concesso alla 31enne tedesca volontaria della Ong la propria cittadinanza onoraria, mentre la portavoce del

Sea Watch - la proposta di Faraone (Pd) : "Diamo a Carola Rackete la cittadinanza di Palermo" : Il senatore del Pd, Davide Faraone, propone al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di concedere la cittadinanza del capoluogo siciliano alla comandante della Sea Watch, Carola Rackete. "Grande donna, capitana coraggiosa. Caro Leoluca Orlando, facciamo diventare Carola cittadina di Palermo?", scrive Faraone su Twitter.

Sea Watch - Carola Rackete ha depositato la querela contro Salvini | E Parigi la premia con una medaglia : La capitana della Sea Watch sollecita il sequestro preventivo dei profili social con riferimento alle pagine Facebook e Twitter dell'account ufficiale di Salvini. Mentre il comune di Parigi le donerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza per aver salvato migranti in mare

Sea Watch - Carola Rackete non si contiene. Il legale : "Timori per la sua incolumità" - accusa a Salvini : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch dovrebbe presentarla già oggi, e chiedere il sequestro degli account Facebook e Twitter del ministro dell'Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti "messaggi d'odio". Dopo

Capitana Sea Watch richiede in una querela il sequestro degli account social di Salvini : Più di una settimana è trascorsa da quando la Capitana Carola Rackete della nave Sea Watch 3, con a bordo più di quaranta migranti al largo dell'isola di Lampedusa, è stata liberata ad Agrigento dalle accuse che gravavano su di lei, dopo aver tentato di infrangere il blocco di attracco sulle coste italiane. Nonostante ciò, è stata avanzata alla procura di Roma in queste ore una querela da parte della Capitana contro il Ministro dell'Interno ...