Sbarco sulla Luna | cari complottisti | vi spiego perché state negando l’evidenza

Sbarco sulla Luna : come ripercorrere la missione Apollo 11 “in tempo reale” : Grazie ad un ricercatore della NASA, Ben Feist, è possibile partecipare a un fantastico viaggio in tempo reale, che ci porta alla scoperta della missione Apollo 11 e dello Sbarco sulla Luna, così come si è svolto 50 anni fa: Feist ha realizzato un sito web basandosi interamente su materiale storico. Sono stati digitalizzati, ripristinati e resi disponibili per la prima volta al pubblico ben 50 canali audio del controllo missione, che coprono ...

Sbarco sulla Luna : nel nostro podcast film e libri per i 50 anni dell’allunaggio : ?? Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin scendevano per la prima volta sulla superficie della Luna. Una data storica, che ha cambiato per sempre l’esplorazione spaziale. Per questo nella nuova puntata del nostro podcast Wired Play vi vogliamo consigliare qualche film, libro e documentario per ricordare l’anniversario dell’alLunaggio. The post Sbarco sulla Luna: nel nostro podcast film e libri per i 50 anni ...

20 Luglio 1969 - Sbarco sulla Luna : l’Apollo 11 “il più grande progetto non militare della storia della civiltà umana” : Tra l’agosto 1958 e il Luglio 1969, Stati Uniti ed Unione Sovietica eseguirono ben 73 missioni Lunari di cui 41 fallirono: la missione Apollo 11 fu la prima a tagliare il traguardo: il lancio avvenne il 16 Luglio 1969 dal Centro di Cape Canaveral, l’alLunaggio il 20 Luglio alle 22:56 (ora di Houston, ore 02:56 UTC del 21 Luglio) e il ritorno sulla Terra il 24 Luglio. Fu il razzo Saturn V – 3000 tonnellate, alto 110,6 metri, con ...

La teoria del complotto e lo Sbarco sulla Luna - Piero Angela : “Chi lo nega sfrutta l’ingenuità delle persone” : “Che sciocchezza continuare ancora a negare il primo Sbarco dell’uomo sulla Luna. Chi lo fa sfrutta l’ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario“: lo ha dichiarato all’AGI Piero Angela, il noto e molto amato divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo. Il 20 luglio 1969 “è stato molto emozionante: per la ...

Il 20 luglio 1969 lo Sbarco sulla Luna - il “piccolo grande passo” che cambiò la storia [GALLERY] : Il 20 luglio 1969 il mondo seguiva col fiato sospeso la missione Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul suolo Lunare. In ...

"Che sciocchezza continuare a negare il primo Sbarco sulla Luna" - dice Angela : "Che sciocchezza continuare ancora a negare il primo sbarco dell'uomo sulla Luna. Chi lo fa sfrutta l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario". Lo ha detto all'AGI Piero Angela, il noto divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo, tra cui anche quella che ha portato i primi esseri umani sulla Luna. "Quel giorno è stato molto ...

A Zafferana Etnea un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Mezzo secolo di Luna. 20 Luglio 1969 – 20 luglio 2019: a 50 anni esatti dalla passeggiata più famosa della storia, il Planetario di Zafferana Etnea festeggia lo Sbarco di Apollo 11 con una serata di iniziative che si snoderanno tra la struttura e la piazza cittadina, offrendo al pubblico l’occasione di rivivere un evento storico e di osservare l’affascinante volta celeste con tutte le sue meraviglie. «Questo è un piccolo passo per un uomo, ...

I 50 anni dello Sbarco sulla Luna in un’INFOGRAFICA : le informazioni chiave e tante curiosità : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Lo Sbarco sulla luna e Dawid Bowie hanno un punto in comune : Questo mese segna il cinquantesimo anniversario di due eventi cosmici che hanno plasmato il corso della storia: il classico singolo “Space Oddity” di David Bowie, originariamente pubblicato 50 anni fa l’11 luglio 1969, e l’inaugurale sbarco sulla luna. Per festeggiare questi eventi Parlophone oggi lancia il nuovo “Space Oddity x Unlock The Moon Experience” di David Bowie. Il sito web (www.spaceoddity50.com) permette a tutti gli utenti di puntare ...

A Pisa un grande evento per celebrare il 50° anniversario dello Sbarco sulla Luna : Una serata evento per rievocare la missione Apollo 11 ma anche per far partire da Pisa un virtuale in bocca al lupo all’astronauta Luca Parmitano che il 20 luglio sara’ di nuovo in partenza per la missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale. A cinquant’anni dallo storico primo passo sulla Luna di Neil Armstrong, Palazzo Blu propone per venerdi’ 19 luglio alle 21.30 un’iniziativa gratuita con filmati ...

Sbarco sulla Luna : il razzo Saturn V proiettato sul Washington Monument per le celebrazioni : In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario del primo Sbarco sulla Luna, un razzo Saturn V sarà proiettato a grandezza naturale sul Washington Monument, il Monumento simbolo della capitale USA: lo ha reso noto lo Smithsonian’s National Air and Space Museum, precisando che la proiezione – il 16, 17 e 18 luglio – coprirà tutti e 110 i metri di altezza del Monumento. Il 20 luglio sarà trascorso mezzo secolo dalla ...

Sbarco sulla Luna - blog e articoli. Una spiegazione per chi non capisce (o finge di non farlo) : Da quasi dieci anni ilfattoquotidiano.it pubblica le notizie e le inchieste nella parte destra del sito e le opinioni in quella sinistra. Nella colonna dei blog vengono ospitati punti di vista di ogni tipo anche in contrasto con i nostri. Più di ottocento blogger scrivono a loro piacimento di argomenti più disparati, senza subire censure. Le regole da seguire per scrive in un blog sono minime: non incitare all’odio, alla violenza, al ...

A 50 anni dallo storico Sbarco sulla Luna - il satellite della Terra sarà protagonista al Circo Massimo : A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00, rivivrà la corsa alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillità. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...