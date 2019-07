Say Yes to the Dress | Randy Fenoli celebra 52 matrimoni a Central Park

blogo

(Di lunedì 15 luglio 2019) A novembre partirà la sua prima versione italiana su Real Time, ma uno dei capisaldi della programmazione del canale 31 del digitale terrestre, nel frattempo, continua a conquistare pubblico, spose elà dove tutto è incominciato e dove anche noi l'abbiamo conosciuto: a New York.Stiamo parlando di Say Yes To The, programma di punta di Real Time di cui l'emittente ha trasmesso ben 15 stagioni - ancora visibili anche sul suo portale online DPlay - prima di decidersi ad 'adottare il format' creandone finalmente una tutta sua. Così, se dal prossimo novembre lo vedremo ambientato a Palermo con la conduzione di Enzo Miccio e per la produzione di B&B Film (anche produttore de Il Boss delle Cerimonie), è però ancora al suo format originale, con i magici abiti da sposa del Kleinfeld Bridal di Manhattan, New York, che le spettatrici italiane, ad oggi, continuano a rimaner ...

s4dnvss : RT @hobismysmile: Ho nella mia testa Heejin che dice OH MY GOD YES,SAY OH MY GOD YES E niente,non me ne libero più - hobismysmile : Ho nella mia testa Heejin che dice OH MY GOD YES,SAY OH MY GOD YES E niente,non me ne libero più - ecIipsol : dal 16 al 18 io e il mio ragazzo saremo fuori bc devo andare a Bologna a fare il tolc e???? niente genitori rompipall… -