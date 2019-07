Savona | uccisa al karaoke | l' ex marito si costituisce dopo la fuga

Savona - la storia di Deborah - la donna uccisa dall’ex marito mentre si esibiva sul palco : L'ennesimo caso di femminicidio si è verificato ieri sera a Savona . Deborah Ballesio, 40 anni, un matrimonio alle spalle, stava animando una serata di Karaoke in un locale sulla spiaggia a Savona . L'ex marito le ha sparato a bruciapelo. Continuano le ricerche dell'omicida, ora estese in tutta Italia.Continua a leggere

Savona : storia di Deborah - uccisa sul palco (2) : (AdnKronos) – Un sorriso che non è stato spento nemmeno dal passato tragico che, sempre per mano dell’ex ora trasformatosi in omicida, l’ha vista protagonista. Le cronache locali del 2015 raccontano infatti dell’incendio devastante al night club ‘Follia’ di Altare. Il suo night club, un locale di lap dance, dato alle fiamme da Massari dopo aver incendiato anche la casa della donna a Plodio. Per questo ...