Savona | Domenico Massari ha confessato | ' Ho ucciso mia moglie'

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019)ha ammesso l’omicidio di Deborah Ballesio, freddata a colpi di pistola durante una serata di karaoke in un locale di. L’uomo ha attirato l’attenzione davanti al carcere savonese sparando tre volte in aria prima di costituirsi e ammettere di averla donna 39 enne. Il motivo del folle gesto sarebbe l’odio che da anni covava per l’ex, rea di averlo lasciato, stanca di anni di soprusi e violenze. Oltre alla vittima vi sono anche altri feriti, tra cui una bambina, colpita di striscio da un proiettile e subito medicata. Una serata divertente trasformata in un incubo Doveva essere un tranquillo sabato sera a base di karaoke, quello organizzato da Deborah Ballesio all’Acquario die invece si trasformato in una tragedia. Ad un’ora ancora non resa nota,si è infatti introdotto nel locale e senza pietà ha tolto la vita all’excon ...

fanpage : Domenico Massari, ecco il volto dell'uomo che ha ucciso la ex a Savona: è caccia all'uomo - lanzaluc : RT @Marco_dreams: Domenico Massari, 48 anni, ex carabiniere già condannato per stalking nei confronti della donna, ha sparato e ucciso l'ex… - tempoweb : Si costituisce l'ex marito di #Deborah L'ha uccisa al karaoke -