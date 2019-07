Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei fondi russi alla Lega

Russiagate Lega - Savoini non risponde. M5s : "Ora una commissione d'inchiesta" : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Fondi Russi alla Lega - Savoini non risponde ai pm |Conte : "Salvini riferisca in Parlamento" : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Matteo Salvini e il caso Savoini : "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto" : Se da una parte Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono appellati alla trasparenza per spingere Matteo Salvini a spiegare in Parlamento il ruolo del Carroccio nel caso Savoini, dall'altra il leader leghista, che ha sempre negato il coinvolgimento del presidente dell'associazione Italia Russia indagat

Russiagate Lega - Savoini non risponde alle domande dei Pm : L'ex portavoce di Matteo Salvini indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale si è avvalso della facoltà...

Fondi russi - Savoini non risponde ai pm : 18.40 Gianluca Savoini, il leghista indagato per corruzione internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm di Milano. L'accusa al presidente dell'associazione Lombardiarussia riguarda la trattativa sulla presunta compravendita di petrolio russo a prezzo scontato, per fare arrivare Fondi alla Lega. Massimo riserbo in proocura sull'interrogatorio e il luogo in cui si è svolto

Lega : Fiano - ‘Salvini scappa - Savoini non risponde - governo di codardi’ : Roma, (AdnKronos) – “Davanti ai magistrati Savoini non risponde, davanti al Parlamento Salvini scappa, davanti a tutto questo Conte e Di Maio tacciono. Un governo di codardi guida il paese”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Lega: Fiano, ‘Salvini scappa, Savoini non risponde, governo di codardi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega - Savoini non risponde alle domande dei pm di Milano : Gianluca Savoini si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di oggi davanti ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta. Il presidente dell'associazione Lombardia-Russia accusato di corruzione internazionale è considerato dall'accusa colui che si è presentato come intermediario nella compravendita di carburante a prezzo scontato dalla Russia, per ottenere fondi per la Lega, durante una riunione svoltasi lo scorso 18 ottobre ...

Fondi Lega - Savoini non risponde ai pm : 18.40 Gianluca Savoini, il leghista indagato per corruzione internazionale, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm di Milano. L'accusa al presidente dell'associazione LombardiaRussia riguarda la trattativa sulla presunta compravendita di petrolio russo a prezzo scontato, per fare arrivare Fondi alla Lega. Massimo riserbo in proocura sull'interrogatorio e il luogo in cui si è svolto

Savoini non risponde ai pm. Salvini : «Non parlo di soldi che non ho preso» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Fondi Russi alla Lega - terminato l'interrogatorio a Gianluca Savoini : non ha risposto ai pm : Ha scelto di avvalersi dellafacoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano , il leghista presidente dell'associazioneLombardiaRussia indagato per corruzione internazionale.

Savoini interrogato. Salvini : «Io in Aula? Non parlo di soldi che non ho preso» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Savoini - finito l’interrogatorio Salvini : «Non riferirò in aula di soldi che non ho preso» foto : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Matteo Salvini sul caso Savoini : "Non parlo di spie russe - non c'è niente da dire" : “Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”.Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ad una domanda sulla vicenda dei fondi russi. “Non intendo più parlare di soldi che non ho mai visto né chiesto”, ha risposto ad un’altra domanda ...

Savoini - via all’interrogatorio Il manager : «Dissi a Salvini di non andare al Metropol»|foto : Il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta della procura di Milano per corruzione internazionale