Savoini interrogato Salvini | «Io in Aula? Non parlo di soldi che non ho preso»

Fondi russi alla Lega - Savoini davanti ai pm milanesi : terminato l’interrogatorio : Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Lombardia-russia, è stato interrogato dai pm milanesi dopo aver ricevuto l'avviso di comparire nel pomeriggio del 15 luglio. L'interrogatorio ha avuto breve durata, circa un'ora, e non si sa se Savoini, indagato per corruzione internazionale, abbia risposto o meno ai giudici.Continua a leggere

