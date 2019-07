romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – Incidente questa mattina a Roma, intorno alle 8, in piazza San, nel quartiere di Trastevere. Il conducente di un mezzo dell’Ama, per cause ancora da accertare, ha perso illlo delcolpendo duee un. È intervenuta sul posto una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia locale di Roma Capitale. L’uomo e’ stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Fatebenefratelli. L'articolo SanAmaproviene da RomaDailyNews.

robertosaviano : Stasera sarò a Roma, a San Cosimato, con il @PiccoloAmerica ed Emanuele Crialese per vedere e commentare… - patriziarutigl1 : RT @romadailynews: San Cosimato, veicolo Ama contro panchine e gazebo: #Roma – Incidente questa mattina a Roma… - romadailynews : San Cosimato, veicolo Ama contro panchine e gazebo: #Roma – Incidente questa mattina a Roma… -