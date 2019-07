Salvini deve cancellare le sue bugie dai social Carola spiega la sua causa

DALLA CINA/ Lao Xi : Russiagate - cosa deve dire Salvini per non finire come Craxi : Questa settimana è l'ultima a disposizione di Salvini per disinnescare il Russiagate e una crisi di governo che la Lega dovrebbe subire

Enrico Letta contro Matteo Salvini : "Impossibile non sapesse nulla dell'affaire Metropol - deve dimettersi" : "Un leader di governo che autorizza un suo emissario a intavolare trattative per un sostegno economico con una potenza straniera sotto sanzioni Ue è un fatto di una gravità inaudita" dice l'ex premier Enrico Letta. "Oggi è diventato ancora più chiaro che Matteo Salvini si candida a essere la quinta

"Salvini deve dimettersi". I senatori Pd a Casellati : "Convochi in aula il ministro" : “Palazzo Chigi smentisce Salvini su Savoini. A questo punto non basta riferire in Parlamento. Chi dice falsità per coprire truffe e truffatori non può fare il ministro del’Interno di un grande paese democratico”. Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Paolo Gentiloni, invocando le dimissioni di Matteo Salvini.’Ormai è evidente che il ministro Salvini non ha raccontato la verità sui suoi ...

Luigi Di Maio convoca Salvini : "Se il Parlamento chiama - un politico deve andare. Sì commissione d'inchiesta" : Salvini deve andare in Parlamento a chiarire sul caso fondi russi. Luigi Di Maio, senza mai nominare Matteo Salvini, mette all'angolo l'alleato e annuncia il sì del Movimento 5 Stelle alla commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti. Leggi anche: "Salvini è sotto botta". Di Maio è certo:

Scontro LegaM5S su Spadafora - Fico : “Non deve dimettersi - Salvini stia più attento al linguaggio” : Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto in difesa del sottosegretario Vincenzo Spadafora, di cui Salvini ha chiesto le dimissioni: "È sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega alle Pari opportunità, quindi quando interviene così pubblicamente nell'ambito delle sue competenze lo fa perché ha analizzato un dato che vuole combattere con la delega che ha".

Rifiuti - Baglio-Pelonzi : Salvini deve lasciare fuori da accuse la Regione : Roma – “Il ministro Salvini fa campagna elettorale anche sull’emergenza Rifiuti a Roma. E’ sempre piu’ insufficiente la pagella che il leader leghista riserva alla sindaca Raggi, che dopo buche e decoro, e’ accusata di inerzia e scarsa progettualita’ anche sul fronte della mondezza. Per una volta, siamo d’accordo col vicepremier: e’ vero, per evitare l’emergenza si doveva agire prima, ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete non deve essere espulsa : i pm ancora una volta contro Matteo Salvini : Tutto come - ampiamente - previsto. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, hanno negato il nulla osta all'allontanamento del comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Dopo la firma di ieri, martedì 2 luglio, del prefetto

Sea Watch - il migrante : "Carola è una brava ragazza - ma Salvini ha ragione : l'Europa deve fare di più" : "Carola è una brava ragazza, ma Salvini ha ragione". A dirlo è uno dei 42 migranti a bordo della Sea Watch. Il suo nome è Khadim Diop, 24 anni, originario del Senegal. Il ragazzo, intervistato da Euronews appena sbarcato a Lampedusa, ha difeso a spada tratta il ministro dell'Interno e la sua linea s

Sea Watch - l'Olanda : "Italia deve essere punita per deficit". E Salvini : "Loro non hanno voluto i migranti" : l'Olanda vuole punire l'Italia per deficit eccessivo, ma poi non ha alcuna intenzione di prendere i migranti salvati dalla Sea Watch 3, la nave battente bandiera olandese dell'omonima ong tedesca. "Non ho visto nulla che suggerisca che l'Italia può sottrarsi alla procedura per deficit eccessivo", ri

Conti Pubblici : Salvini - 'Paese deve ripartire con taglio tasse - investimenti e lavoro' : Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Io rivendico il diritto del governo di 60 milioni di italiani di far[...]

Conti Pubblici : Salvini - 'Paese deve ripartire con taglio tasse - investimenti e lavoro' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Io rivendico il diritto del governo di 60 milioni di italiani di fare ripartire il Paese con investimenti, lavoro e taglio delle tasse". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine del Festival del lavoro a Milano.

Tweet su "Madame furto". Salvini finisce nel mirino : "Non deve avere più figli" : Luca Fazzo Il vicepremier pare chiedere la sterilizzazione contro la rom libera: "Maledetta ladra, in cella" Il Tweet dalla pagina ufficiale di Matteo Salvini parte nel cuore della notte, ed è di quelli - e il ministro degli Interni lo sa bene - destinati a spaccare. Perché davanti alla storia di Vasvija Husica, la nomade romana che la giustizia non riesce a mettere in carcere perché sforna figli a ripetizione, Salvini va giù ...

Salvini attacca Tria : "Deve tagliare le tasse" : Se Tria vuol continuare a fare il Ministro dell'Economia di questo Governo dovrà adeguarsi a quello che è il programma della Lega. Questo è il messaggio che Matteo Salvini ha inviato forte e chiaro al suo collega di Governo dall'Assemblea di Confartigianato.La priorità deve essere quella di abbassare le tasse, anche se sull'Italia pende una procedura d'infrazione: "Mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani, non per dire signor sì, ...

Alan Friedman ad Agorò - il complotto : "Asse Salvini-Trump-Putin - il leghista deve stare attento" : Tra i più duri oppositori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E la firma del Corriere della Sera torna all'attacco ad Agorà, il programma di approfondimento del mattino su Rai 3. Nel mirino di Friedman, ci finiscono il viaggio del ministro dell'Interno negli Usa e Donald Trump, il quale