Russiagate | M5s prepara la Commissione d' inchiesta La Lega valuta se firmare

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il Movimento 5 stelle hato la proposta di legge per istituire ladisui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. E, se in un primo momento Matteo Salvini era stato freddo sul tema, oggi i segnali che sono arrivati dal Carroccio sono di apertura: “Domani 16 luglio valuterò il testo”, ha commentato il deputato che guida i leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari. “Mi ha appena chiamato il capogruppo dei 5 Stelle, Francesco D’Uva e abbiamo preso un appuntamento per domani. Valuteremo il testo e vedrò se ...

Lcungi : RT @catenaand: Se Salvini si rifiuta di venire in Parlamento, va immediatamente presentata la mozione di sfiducia . Conte ed il M5S si pren… - bispensieri : @petergomezblog Commenti sul #russiagate dal M5S? - Leonida_480 : RT @giuliogaia: @EnricoLetta I “democratici” americani è da due anni che provano a far cadere Trump con il russiagate Anche la sinistra ita… -