Romulus | la nascita di Roma diventa una serie di Matteo Rovere le foto dal set

(Di lunedì 15 luglio 2019), l’epico racconto delladiè lafirmata daper Sky, prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia. Il regista che già ha affrontato con il suo film Il primo re le origini della Capitale si cimenta nella serialità con dieci puntate le cui riprese sono cominciate a giugno nel Lazio. E’ previsto che i lavori continueranno per 28 settimane trae dintorni., anticipazioni trama La ricetta che laripropone è la stessa de Il primo re. Pervengono ricostruite due intere città meticolosamente sulla base di ricerche storiche documentate, migliaia di figurazioni, più di 700 presenze stunt e centinaia di armi riprodotte.è ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Girato in protolatino,è il ...

