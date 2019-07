Riace | coi soldi dei migranti si pagavano feste e cantanti

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Michel Dessì Nell'inchiesta suintercettazioni dimostrano come i fondi per l'accoglienza finanziassero pure artisti e festival Ideiusati per pagare. Accadeva anche questo a, nella città calabra dell’accoglienza, ai tempi sotto l’egemonia di Mimmo Lucano, il sindaco “eroe”. A raccontarlo sono le carte dell’inchiesta “Xenia”. Le intercettazioni, di cui noi de ilGiornale.it siamo entrati in possesso, sono inequivocabili. Gli inquirenti parlano di “distrazione di fondi dell’accoglienza per il pagamento delle spese delFilm Festival”, un evento che, a, si ripeteva annualmente. Un appuntamento per sensibilizzare sull’accoglienza deie promuovere il “modello” divenuto famoso nel mondo. Peccato che iper pagare quellefrequentate dai big della sinistra (come sottolineano gli investigatori) venivano dai ...

