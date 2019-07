Repubblica | “De Ligt trattato dalla Juventus come Messi e Neymar”

ilnapolista

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce suFabrizio Bocca l’acquisto di De. Laha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensoree Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il disturbo). Un’affare che la Juve poteva permettersi e non ha esitato a chiudere per potersi affermare ancora una volta al tavolo delle big d’Europa, alimentando il circo mediatico ed economico che è diventato il calciomercato. Non si discute il giocatore, unanimemente riconosciutofenomeno, il problema è che a 20 anni non ancora compiuti lo si valuta, lo si giudica e lo si pagafosse già Maldini o Beckenbauer, oppure Gentile ...

