Ragusa | tragedia a Cava d' Aldiga | Martina investita e uccisa a 24 anni | lascia un figlio

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una terribilesi è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, ad'nelno, dove una giovane di 24Aprile, madre di undisabile, è statada un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della spazzatura ai cassonetti. Con lei, per aiutarla, è uscito anche un suo collega che è rimasto anch'egli ferito, seppur in maniera più lieve della giovane. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dramma sulla provinciale L'incidente di stanotte si è verificato sulla strada provinciale che conduce a Sampieri.d'è una frazione marinara del comune di Scicli. Attualmente il suo collega che, come detto, è rimasto ferito, si trova ricoverato ...

