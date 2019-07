Falciata da un’auto dopo il turno di lavoro! Mamma 25enne muore sul colpo (Di lunedì 15 luglio 2019) dopo il drammatico weekend sulle strade italiane, che ha fatto registrare ben 12 morti, un altro incidente si è verificato intorno alle 2 di notte di lunedì 15 luglio a Cava D'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, in seguito al quale è morta una persona. Si tratta di Martina Aprile, 25 anni e "Mamma a tempo pieno", come si legge sul suo profilo Facebook. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata letteralmente Falciata da un'auto mentre con un collega aveva appena finito il suo turno di lavoro presso un ristorante della zona. Stava gettando la spazzatura su viale della Pace, un rettilineo, quando è stata investita. Per lei non c'è stato nulla da fare: è deceduta quasi sul colpo e i sanitari del 118, giunti subito sul luogo, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. (Di lunedì 15 luglio 2019)il drammatico weekend sulle strade italiane, che ha fatto registrare ben 12 morti, un altro incidente si è verificato intorno alle 2 di notte di lunedì 15 luglio a Cava D'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, in seguito al quale è morta una persona. Si tratta di Martina Aprile, 25 anni e "a tempo pieno", come si legge sul suo profilo Facebook. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata letteralmenteda un'auto mentre con un collega aveva appena finito il suodi lavoro presso un ristorante della zona. Stava gettando la spazzatura su viale della Pace, un rettilineo, quando è stata investita. Per lei non c'è stato nulla da fare: è deceduta quasi sule i sanitari del 118, giunti subito sul luogo, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

Ferito non gravemente il collega che era con lei: su di loro è piombata improvvisamente una autovettura Y10 travolgendoli per cause che sono ancora in via di accertamento. Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli. Martina lascia un figlio piccolo, di soli 5 anni, e un'intera comunità sotto choc, già fortemente provata dall'incidente verificatosi nella vicina Vittoria lo scorso giovedì, in cui hanno perso la vita i due cuginetti Alessio e Simone. "Martina Aprile, 24 anni, mamma, travolta e uccisa da un'auto a Cava d'Aliga, stava buttando la spazzatura. Non è una strage ormai, è una guerra. È una guerra. Interventi straordinari, straordinari e immediati", ha scritto su Facebook il giornalista Emiliano Di Rosa, a cui ha fatto eco il collega Paolo Borrometi, ragusano, che sottolinea sui social come sia "incredibile che la provincia di Ragusa paga un prezzo altissimo con l'ennesima vittima innocente".