Proteggere gli occhi | come scegliere gli occhiali da sole e le 9 regole dell’esperta

La missione dell’Esa per Proteggere la Terra dagli asteroidi : Una sonda capace di avvicinarsi a un doppio asteroide, guardarlo da vicino e inviarci informazioni mai così precise sulla sua rotta e la sua (possibile) pericolosità per la Terra. Si chiama Hera, è un progetto dell’Agenzia spaziale europea e ce ne parla in questo video Bryan May, chitarrista dei Queen ma anche astrofisico e appassionato di missioni spaziali. Il candidato numero uno per il contatto ravvicinato è Didymos, un asteroide ...

Cani e caldo torrido : 10 consigli per Proteggere i nostri amici a quattro zampe : La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone anche quest'anno alcuni importanti consigli per prenderci cura al meglio...

Made in Italy - il vademecum con sette consigli da seguire per Proteggere i cibi italiani dai marchi stranieri : Etichette reticenti che raccontano tanto per non svelare nulla di importante, tutela delle eccellenze del Made in Italy a tavola sempre più difficile, marchi storici che finiscono in mani straniere. I cibi che mettiamo a tavola ogni giorno sono al centro di uno scontro fra poteri. Non soltanto quell

Scienziati Cinesi vogliono creare uno scudo spaziale per Proteggere la Terra dal Sole : Che sia chiaro,Senza il Sole non ci potrebbe essere vita sulla Terra. Ma,il Sole, può essere molto pericoloso per il nostro pianeta e per gli esseri umani. I raggi solari, gli ultravioletti per esempio, possono essere molto dannosi. La nostra atmosfera è dotata di uno scudo che non permette ai raggi ultravioletti di colpirci direttamente. Questa barriera protettiva che filtra […] L'articolo Scienziati Cinesi vogliono creare uno scudo ...

Il ragazzino che ripulisce Napoli : «Così voglio Proteggere il mio futuro» : «Napoli è una città dalle grandi potenzialità, ma dobbiamo essere noi cittadini - in sinergia con le istituzioni - a valorizzarla, prendendoci cura degli...

Lo yogurt potrebbe Proteggere dagli adenomi - lo studio pubblicato sulla rivista Gut : Una ricerca americana condotta dal dottor Xiaobin Zheng della Washington University School of Medicine di St. Louis sostiene che il consumo settimanale di yogurt ridurrebbe, negli uomini, il rischio di sviluppare gli adenomi nell'intestino, strutture pre-cancerose, spesso fasi iniziali dei tumori intestinali come del colon-retto. I ricercatori sostengono che l'azione benefica dello yogurt a livello intestinale sia garantita principalmente dalla ...

Banche - “ecco come scegliere il conto - Proteggere i risparmi e non cadere nei tranelli della finanza” : Cosa devo fare per non mettere a rischio i miei risparmi? Quale banca mi consiglia? come si legge un estratto conto? Le spese che mi hanno addebitato sono corrette? Sono solo alcune delle domande che gli italiani si pongono quotidianamente. Complice il fatto che l’informazione finanziaria resta un argomento di difficile decifrazione. Inutile chiedere “al consulente bancario “di fiducia”, oppure a privati senza scrupoli, spesso in conflitto ...

Gabriel Garko - nuova fidanzata : "Mi piace pensare al matrimonio - ma voglio Proteggere il mio privato" : Terminata la storia con Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha confermato al settimanale Chi i pettegolezzi che lo volevano ormai legato sentimentalmente ad un'altra persona. Sebbene l'attore non abbia voluto rivelare al giornale di Alfonso Signorini il nome della donna, tuttavia ha dichiarato di averla già presentata alla propria famiglia. Non pare trattarsi, quindi, di un semplice flirt di inizio estate, ma di una relazione già piuttosto matura e ...

Camminata e dieta d’estate per dimagrire e Proteggere il cuore : consigli della nutrizionista : La Camminata è tra le attività aerobiche preferite dagli italiani (54,7%), in special modo fra le donne (62,6%) e gli over 64 anni (70,3%). Questi i dati rilevati dall’indagine condotta da American Pistachio Growers, un’associazione no profit del settore agricolo che rappresenta più di 800 membri in California, Arizona e New Messico. La Camminata protegge dalle malattie cardiovascolari e presenta numerosi vantaggi per la salute, come ...