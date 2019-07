Pronostici Champions League | primo turno 17-7-2019

Pronostici Champions League - primo turno 16-7-2019 : Pronostici primo turno di Champions League, martedì 16 luglio 2019 ed analisi.Champions League//Pronostici – Eccoci con le gare di ritorno, o almeno quelle del martedì, che valgono il passaggio al secondo turno di qualificazione per la Champions. Soltanto sei le gare in programma (che quindi ci rendono più corposo il mercoledì), alcune delle quali come quella di Torshavn e Tbilisi una pura formalità, mentre a Malta ed in Kosovo il 2-2 ...

Pronostici Champions League - primo turno 10-7-2019 : Pronostici primo turno di Champions League, mercoledì 10 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincenteChampions League//Pronostici – Dopo aver parlato della serata del martedì, dove tra gli altri esordirà il Celtic, il mercoledì ci regalerà tantissime altre emozioni.Personalmente metto nella mia lente di ingrandimento Ferencvaros-Ludogorets e sullo Sheriff Tiraspol (vista la difesa impenetrabile con cui si presenta), ma non possiamo ...

Pronostici Champions League - primo turno 9-7-2019 : Pronostici primo turno di Champions League, martedì 9 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincenteChampions League//Pronostici – Ci siamo! Finalmente il tabellone vero e proprio della Champions prende il via, e già vediamo l’ingresso di alcuni pezzi grossi come la Stella Rossa ed il Celtic, entrambe in trasferta, ma anche il Cluj che ogni tanto ha fatto capolino nel tabellone principale.Questa è soltanto la prima parte, cioè quella ...

Pronostici AFC Champions League - ottavi di ritorno 25-26 giugno 2019 : I Pronostici ed i consigli scommesse delle gare di ritorno degli ottavi di AFC Champions League, suddivisione orientale, 25-26 giugno 2019.Con le squadre Medio Orientali che entreranno in gioco soltanto ad estate inoltrata, l’AFC ci regala intanto gli ottavi di ritorno della parte orientale, quella con giapponesi, coreane e cinesi.E mentre in Cina le squadre sono comunque scese in campo, in Giappone ed in Corea le formazioni che si devono ...

Champions League - Pronostici primo preliminare 25-6-2019 e scommesse : pronostici Champions League: i consigli scommesse valevoli per il primo turno preliminare, martedì 25 giugno 2019pronostici//Champions League//preliminare – Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sul finire di giugno tornano già a farci compagnia le Coppe Europee. Si parte con la Champions, ed un primo, inedito turno preliminare che vede le quattro campionesse dei tornei con il minor coefficiente giocarsi un posto nel primo vero e ...

Pronostici AFC Champions League - ottavi 18 e 19 giugno 2019 : I Pronostici ed i consigli scommesse delle gare di andata degli ottavi di AFC Champions League, suddivisione orientale, 18 e 19 giugno 2019.Che la Champions Asiatica fosse particolare l’avevamo capito da tempo, con le squadre che vengono suddivise in quattro girone concentrati sulla parte est e quattro su quella ovest.Bene, questa suddivisione si estende anche alla fase ad eliminazione diretta, e spezzetta ulteriormente il calendario della ...