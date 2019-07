Principe Andrea | il figlio della regina Elisabetta sotto accusa Una donna denuncia | “Mi

ilfattoquotidiano

Anche il figlio della regina Elisabetta d'Inghilterra, il duca di York e fratello di Carlo, è stato travolto dallo scandalo sessuale che vede coinvolto il miliardario americano Jeffrey Epstein e che sta portando alla luce diversi casi di abusi e pedofilia. Nei circa 2000 file in possesso della corte d'Appello degli Stati Uniti che inchiodano Epstein alle accuse di abusi sessuali e traffico di minori, comparirebbe infatti anche il nome del principe, che avrebbe consumato rapporti sessuali con Virgina Giuffre, la donna che ha denunciato il miliardario americano sostenendo di esser stata usata da lui come "schiava sessuale". Secondo ...

