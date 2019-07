Primo contatto Coldiretti-Lega Pro | contadini in campo per portare il Made in Italy

Juve - Paratici a Londra avrebbe avuto un Primo contatto con lo United per Pogba : Da quasi un mese la panchina bianconera attende il nuovo inquilino, che sarebbe stato individuato da tempo in Maurizio Sarri, Il quale però non può celebrare il matrimonio con la Juventus perché il Chelsea non gli ha ancora concesso la rescissione del contratto valido fino al 2021. Il mancato annuncio del nuovo allenatore non impedisce alla dirigenza della Continassa di seguire alcuni giocatori per adattare la rosa alle esigenze del tecnico in ...

Citizens of Space - Primo contatto previsto per il 18 giugno 2019 : Attenzione terrestri! Citizens of Space è pronto al decollo per PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch e Steam per PC il 18 giugno 2019! Il seguito dell’apprezzatissimo titolo del 2015 Citizens of Earth potrà contare su un nuovo sistema di combattimento, meccaniche di reclutamento più profonde e una miriade di mondi unici da esplorare! In qualità di neo eletto ambasciatore ...

Volley femminile - Nations League 2019. Primo contatto con l’Olanda - rivale delle azzurre nella qualificazione olimpica : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DELLA Nations League 2019 DI Volley femminile (SI COMINCIA ALLE ORE 11.30) Farci l’occhio, iniziare ad abituarsi al colore arancione dall’altra parte della rete, anche se le attrici protagoniste cambieranno da qui ad agosto e ne arriveranno di più brave e pericolose per il progetto olimpico dell’Italia di Mazzanti. Questo, oltre la sesta vittoria in Nations League, l’obiettivo della squadra ...