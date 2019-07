Previsioni astrologiche 16 luglio | Capricorno sotto pressione | Cancro passionale

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Martedì 162019 troviamo la Luna Piena in eclissi nei gradi delassieme a Plutone e Saturno. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone mentre il Nodo Lunare, Venere ed il Sole saranno nel segno del. Urano permarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Nettuno nei Pesci.Ariete: equivoci. Le energie fisiche non dovrebbero mancare ma quelle mentali potrebbero risultare scarne e, di conseguenza, rendere i nativi poco lucidi durante le conversazioni provocando qualche equivoco di poco conto. Toro: ostinati. Niente e nessuno riuscirà a far cambiare idea ai nati Toro questo martedì perchè la loro ostinazione, dato lo scontro Terra-Fuoco tra il complice Urano e lo sfavorevole Marte, raggiungerà livelli ragguardevoli....

