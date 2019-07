Premio Kinéo 2019 miglior attrice protagonista a Venezia 76 | Anna Foglietta | Miriam

spettacoloitaliano

(Di lunedì 15 luglio 2019)Kinèo: tutte le attrici candidate, si vota fino al 20 luglio.Diamanti al Cinema:Leone, Alba Rohrwacher, Alessandra Mastronardi. Chi verrà premiata a76? Sono aperte le selezioni per ilDiamanti al Cinema per votare la. Il riconoscimento, come ogni anno, verrà consegnato durante la Mostra d’Arte cinematografica di76 in un evento collaterale. È possibile assegnare la preferenza a questo indirizzo: ...

AlbertoFuschi : Premio Kinéo 2019 Diamanti al #Cinema. Votate la miglior attrice fino al #20luglio. Il riconoscimento @PremioKineo… -