repubblica

(Di lunedì 15 luglio 2019) Arcigay Basilicata: “Un forte segnale verso una società ancora gravemente affetta da discriminazioni e pregiudizi”

StraNotizie : Potenza, l’università adotta il doppio libretto per gli studenti transgender - salvatore_tonti : Potenza, l’università adotta il doppio libretto per gli studenti transgender - StefaniaNonno : Potenza, l’università adotta il doppio libretto per gli studenti transgender -