Porto Cagliari | gruppo tedesco che gestiva le merci se ne va Sindacato | ‘Non ha

Cagliari - turista cade in aeroPorto davanti alla moglie e muore : aperta un’inchiesta : L’uomo, un turista fiorentino di ottantadue anni che era appena arrivato in Sardegna, è caduto nella sala arrivi dell’aeroporto di Cagliari. Immediatamente è stato portato in ospedale, dove è morto. La vicenda risale ad alcuni giorni fa: la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.Continua a leggere

Aeronautica Militare : trasPorto aereo urgente per neonato in imminente pericolo di vita da Cagliari a Linate [FOTO] : Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, un bimbo di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con la massima urgenza da Cagliari a Milano Linate, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, protetto da una culla termica, accompagnato dai familiari e costantemente supervisionato da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ...

Vasco Rossi - concerto a Cagliari 2019 - scaletta/ Video : al Porto è mania-selfie : Vasco Rossi conclude il suo tour Non Stop Live 2019 con le due date di Cagliari. Appuntamento a stasera 18 Giugno 2019 per la prima tappa.

Imbarcati dal Porto di Cagliari 40 container su un cargo saudita : “Ancora armi per la guerra in Yemen?” : Un’altra nave delle armi carica in un porto italiano con destinazione finale verso l’Arabia saudita. Dopo il caso Bahri Yanbu, il mercantile finito al centro di una querelle internazionale con boicottaggi a Le Havre e Genova, un carico di nuovi ordigni prodotti in Sardegna e diretti in Arabia saudita che poi li usa per sganciare bombe a pioggia sul...