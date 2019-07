PlayStation Plus | trapelano i possibili giochi gratuiti di agosto

PES 2019 : bonus gratis in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus : Questo mese i giochi di PlayStation Plus hanno avuto un inizio abbastanza travagliato. Se ben ricordate, tra i titoli presenti questo mese sarebbe dovuto esserci PES 2019 oltre a Horizon Chase Turbo.Ebbene, il giorno stesso dell'arrivo di questi, Sony ha deciso di sostituire il titolo calcistico di Konami con Detroit Become Human Deluxe Edition, che contiene anche i precedenti giochi di Quantic Dream, ovvero Heavy Rain e Beyond Two Souls. ...

Sognando i PlayStation Plus di agosto 2019 : quali saranno i giochi gratis PS4 del mese? : Sony non ha ancora annunciato i PlayStation Plus di agosto 2019 in via ufficiale, eppure la community di appassionati legati al colosso giapponese del gaming è già in fermento. Come accade ormai ogni mese, i possessori di una PlayStation 4 - ma anche i semplici curiosi - si stanno infatti domandando quale sarà la futura lineup scelta dalla "grande S" per entrare a far parte della nuova Instant Game Collection, vale a dire due videogame gratuiti ...

Konami dichiara che la scelta di togliere PES 2019 da PlayStation Plus è stata solo ed esclusivamente di Sony : Pochi giorni fa sono stati pubblicati i giochi disponibili con PlayStation Plus nel mese di luglio. Tra questi figurava PES 2019, ma proprio il giorno stesso in cui questi titoli sono stati resi disponibili, Sony ha deciso di far marcia indietro e di togliere il gioco calcistico di Konami per introdurre Detroit Become Human Deluxe Edition.Molti si sono chiesti il perché di questo cambiamento e se il gioco è stato sostituito di comune accordo tra ...

Sony cambia i PlayStation Plus di luglio 2019 : sostituito PES 2019 tra i giochi gratis : La delusione dopo l'annuncio ufficiale dei PlayStation Plus di luglio 2019 era papabile. Quella di tutti i possessori di una PlayStation 4 - ed in particolare abbonati al servizio PlayStation Plus, per l'appunto -, che hanno visto Sony pronta a regalare, da oggi, giorno due del mese, una manciata di titoli davvero deludenti. Nella sua Instant Game Collection, il colosso giapponese del gaming ha infatti scelto di inserire PES 2019, ultima ...

PlayStation Plus : niente più PES 2019 - al suo posto arriva Detroit Become Human Digital Deluxe Edition : Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, il blog di PlayStation ha svelato i giochi all'interno di PlayStation Plus, il servizio in abbonamento di PS4.A partire da oggi i giochi presenti a titolo gratuito sarebbero dovuti essere Horizon Chase Turbo e PES 2019. Purtroppo però PlayStation ha deciso di cambiare in corso d'opera quest'ultimo titolo sostituendolo con Detroit: Become Human Deluxe Edition.Questa edizione comprende oltre al recente ...

PlayStation Plus : svelati i titoli gratuiti di luglio : Come ogni mese, sono in arrivo i nuovi giochi Playstation Plus per il mese di luglio: questo mese (come il precedente) abbiamo due titoli molto interessanti: il primo è niente meno che l’acclamato Pro Evolution Soccer 2019 mentre il secondo è il nostalgico Horizon Chase Turbo. Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal Playstation Store, all’interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio. Pro ...

PlayStation Plus : I Giochi Gratis di Luglio 2019 : Sono in arrivo i nuovi Giochi Playstation Plus per il mese di Luglio: sei pronto a scendere in campo con l’acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l’acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo? Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal Playstation Store, all’interno del catalogo dei Giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 Luglio. Pro Evolution ...

PlayStation Plus : ecco i giochi gratuiti di luglio : Sono in arrivo i nuovi giochi PlayStation Plus per il mese di luglio: sei pronto a scendere in campo con l'acclamato Pro Evolution Soccer 2019 e a premere l'acceleratore fino al traguardo con il nostalgico Horizon Chase Turbo?Questi due fantastici titoli saranno disponibili per il download dal PlayStation Store, all'interno del catalogo dei giochi mensili PS Plus, a partire dal 2 luglio. Sviluppato da Konami, Pro Evolution Soccer è una delle ...

PlayStation Plus : alcuni rapporti parlano di un aumento di prezzi : All'inizio di quest'anno, Sony ha ridotto il numero di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, portandoli da 4 a 2. In molti pensavano dunque ad un aumento della qualità di questi giochi ed un assestamento del prezzo del servizio.Come riporta Comicbook, alcuni utenti giapponesi ed europei hanno riportato di aver ricevuto una mail da Sony, volta ad informare di un aumento dei costi del servizio. Al momento non è chiaro se ...

PlayStation Plus : ecco gli ottimi giochi gratuiti di giugno : Nella giornata di ieri tutti hanno ammirato con estremo interesse Death Stranding e tutte le novità riguardanti l'esclusiva PS4 creata da Hideo Kojima ma i giocatori della console Sony possono guardare con un certo entusiasmo anche a delle novità in arrivo a brevissimo. Di cosa stiamo parlando? Dei giochi che nel mese di giugno saranno gratuiti per tutti gli abbonati al PlayStation Plus.Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha rivelato i giochi ...