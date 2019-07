PG Nationals Vigorsol | l’evoluzione del campionato di League of Legends raccontato dai

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Con le partite che si giocheranno questa sera termina la fase a girone del Summer Split 2019 – quarta stagione in assoluto, seconda del 2019 – dei PGdiof, ilitaliano facente parte del circuito ufficiale europeo di Riot, ed inizierà la fase di playoff che vedrà il proprio culmine il 28 Luglio con la finale che sarà giocata al Teatro Olimpico di Roma. Il team vincitore otterrà l’accesso ai prossimi EU Masters, torneo in cui si sfidano i campioni delle varie leghe regionali europee. Rispetto alla prima stagione, giocata nei primi mesi del 2018, ilè cambiato in parallelo con l’evoluzione dei team partecipanti, vedendo arrivare nuovi sponsor, alcuni cambiamenti regolamentari ed il torneo trasformarsi da una quasi scontata lotta a 2 ad avere più pretendenti per il titolo di campione. Abbiamo incontrato i coach ...

