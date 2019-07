Peter North | l’ex pornostar arrestato per violenza domestica

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Alessandro Pagliucaè statonegli Stati Uniti poichè per l'accusa avrebbe cercato di soffocare sua moglie È statocon l’accusa diai danni della moglie. A dare la notizia è il sito Tmz, a cui una fonte ha rivelato che Alden Brown, questo il suo vero nome, era già statouna prima volta il 5 giugno scorso. Successivamente, il 15 , è finito di nuovo in manette per aver nuovamente picchiato la moglie, Nadia, anche lei pornoattrice. I fatti sarebbero accaduti nella loro casa di Newport Beach in California. Nei confronti delstar del cinema hard è arrivato anche un ordine restrittivo richiesto dalla donna. Secondo il racconto fatto dalla fonte a Tmz, il 62enne avrebbe spinto la donna contro un muro, provocandole una commozione cerebrale: questo è successo il 5 giugno....

