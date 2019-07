Perché guardare con ottimismo ai prossimi mesi osceni di governo populista

Perché guardare Vis a Vis su Netflix - gemma della tv spagnola con la sua lotta per la sopravvivenza : Essere costretti a esibire l'etichetta di serie à la Orange is the New Black non è il massimo per nessuno, eppure Vis a Vis su Netflix riesce a reggere bene il confronto. Non Perché sia migliore – gli ingredienti sono simili, il gusto diverso –, ma semplicemente Perché parte dai canoni del genere donne-in-prigione e crea qualcosa di valido senza strafare. Arrivata su Netflix con netto ritardo rispetto alla messa in onda in Spagna, Vis a Vis ...