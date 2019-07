20 anni per creare un giardino di rose sul fiume! Il Comune lo rimuove

(Di lunedì 15 luglio 2019) E' la storia di Carlo Carli, 80, circa venti dei quali trascorsi a curare undisul greto del fiume Roya, a Ventimiglia. Per il, tuttavia, si era allargato un po' troppo. Oggi sono entrate in azione le ruspe: "Un dolore immenso". Per Carlo Carli, 80, queldisul greto del fiume Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia, era proprio come un figlio, lo curava con tanto amore da vent’; ma a detta delsi era allargato un po’ troppo. Dopo un primo avviso di garanzia notificatogli, nei mesi scorsi, con l’invito are il manufatto abusivo, oggi sono entrate in azione le ruspe e quel, attrattiva per tanti turisti, non c’è più.“Era la mia luce, la mia vita - commenta con le lacrime agli occhi, Carlo -. Il mio unico peccato è stato quello di volerqualcosa di bello, in un posto che è pieno di sporcizia, topi, spazzatura, inerti. C’è da tanta gente, poi, che mi vuole male e che si è lamentata con il. Ho ricevuto tanti dispetti in questi: da chi rubava le piante o le rovinava, a chi forzava il cancello per entrare. Me ne hanno fatte di tutti i colori”.