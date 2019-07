Pediatria | OMS | troppi zuccheri in gran parte dei “baby food”

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un’alta percentuale di alimenti per l’infanzia viene erroneamente commercializzata come adatti per i bambini di età inferiore a 6 mesi, mentre molti di questi prodotti contengono livelli inadeguati di zucchero. A lanciare l’allarme sono due nuovi studi dell’Organizzazione mondiale della sanità della Regione europea. Le raccomandazioni Oms indicano che i bambini dovrebbero essere allattati esclusivamente al seno per i primi 6 mesi di vita e che gli alimenti complementari non dovrebbero essere pubblicizzati come destinati a piccoli di un’età inferiore. “Una buona alimentazione nella prima infanzia – afferma Zsuzsanna Jakab, direttore regionale dell’Oms per l’Europa – rimane fondamentale per assicurare crescita e sviluppo ottimali del bambino e migliori risultati di salute in futuro, compresa la prevenzione di sovrappeso, obesità ...