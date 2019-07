Patrimonio culturale ereditato e costruito | il deficit gestionale tra Italia e Usa

Il Lotto è un importante sostegno al Patrimonio culturale : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Lotto riveste un ruolo di primo piano per il sostegno al patrimonio culturale e storico del Paese. E’ quanto emerge dal Rendiconto Generale della Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 presentato dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria per ciò che concerne il ministero per i Beni e le attività culturali. Il Lotto contribuisce infatti a diverse decine di voci di spesa, ...

Stanziati 180 milioni per la tutela del Patrimonio culturale : Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale italiano

Nasce la rivista del Patrimonio culturale immateriale : "Arcobaleno d'Italia" diventa "La rivista del patrimonio culturale immateriale". E' stato illustrato questa mattina al Mibac

