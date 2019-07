Pallanuoto | Mondiali 2019 | tutti i risultati di lunedì 15 luglio Settebello vittorioso

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di martedì 16 luglio. Il programma di tutte le partite : Seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud): dopo l’esordio di domenica torna in acqua anche il Setterosa che se la vedrà con il Giappone in una sfida sulla carta davvero semplice e senza intoppi. Andiamo a scoprire il programma e gli orari di tutte le partite nella giornata di domani, con il relativo palinsesto TV. Mondiali Pallanuoto femminile 2019 Seconda ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giappone (martedì 16 luglio). Programma - orari e tv : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto femminile, che domani a Gwangju, in Corea del Sud vedranno altre otto gare: il Setterosa è inserito nel Girone D e dopo la soffertissima vittoria all’esordio contro l’Australia, affronterà il Giappone, sconfitto ieri dalla Cina. Le azzurre scenderanno in acqua conoscendo già il risultato della partita tra Australia e Cina. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su ...

Italia-Giappone - Mondiali Pallanuoto 2019 : quando si gioca la prossima partita? Data - programma - orari e tv : Dopo lo start odierno i Mondiali di pallanuoto maschile vedranno mercoledì a Gwangju, in Corea del Sud la seconda giornata: il Settebello è inserito nel Girone D e dopo l’esordio contro il Brasile affronterà il Giappone. Il gioco più veloce imposto dalle nuove regole della FINA favorisce sicuramente la Nazionale nipponica, indicata come pericolosa dallo stesso Campagna subito dopo il sorteggio: il CT Omoto punta tutto sul talentino classe ...

Mondiali di nuoto 2019 – Pallanuoto : Ungheria senza ritegno - distrutta la Corea del Sud 64-0 : La nazionale femminile ungherese ha asfaltato con 64 reti la Corea del Sud, realizzando un gol ogni trenta secondi Una sconfitta clamorosa, che vale un record di cui la Corea del Sud avrebbe fatto volentieri a meno. Ai Mondiali di pallanuoto femminile a Gwangju, la nazionale padrona di casa è stata asfaltata 64-0 dall’Ungheria due volte campione del mondo. Un risultato pazzesco, che permette alle magiare di fregiarsi del primato di ...

Italia-Brasile Pallanuoto - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo il torneo femminile, i Mondiali di pallanuoto maschile scatteranno oggi a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D e all’esordio affronterà il Brasile. I sudamericani si sono qualificati alla rassegna iridata grazie al successo in Uana Cup, giocata in casa a gennaio: i verdeoro hanno eliminato il Canada di Pino Porzio e poi si sono imposti ai rigori sugli USA. Conoscenza del nostro campionato di Serie A1 è il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 14 luglio. Clamoroso 64-0 dell’Ungheria - la Spagna ipoteca i quarti : È iniziato oggi, con la prima giornata del torneo al femminile, il Mondiale di Pallanuoto in quel di Gwangju (Corea del Sud). Quattro gironi, otto match in programma, ci sono state alcune sorprese e dei risultati davvero clamorosi. Come detto, partito benissimo, nonostante molti alti e bassi, il Setterosa: nel raggruppamento D le azzurre guidate da Fabio Conti si impongono sull’Australia per 10-9 ipotecando la prima piazza e la ...