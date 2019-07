Pallanuoto | Mondiali 2019 Sandro Campagna | “Buona partita ma c’è sempre qualcosa da

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) Una vittoria convincente: 14-5 per l’Italia all’esordio deidimaschile in quel di Gwangju sul Brasile. Il Settebello si lancia verso la prima piazza del proprio raggruppamento: obiettivo importante che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Match giocato a ritmi eccellenti per larghi tratti da parte di Figlioli e compagni che tra due giorni ritorneranno in acqua. Il commento del CTalla FIN: “E’ stata una buona. Ho apprezzato molto l’impegno dei giocatori ed anche come abbiamo giocato. Tanto movimento e tanti gol in contropiede ma anche tanti sbagli, almeno in quattro o cinque situazioni che potevano essere gol facili. C’èda migliorare, tante piccole imperfezioni sulle quali dobbiamo lavorare nei prossimi giorni. Con il Giappone sarà unacompletamente diversa. Anche ...

