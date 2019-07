Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Brasile 14-5 Esordio positivo del Settebello | Luongo

oasport

(Di lunedì 15 luglio 2019) L’batte ilcon un perentorio 14-5 nella prima gara del Girone D deidi: aldi Sandro Campagna servono dieci minuti per scrollarsi di dosso i sudamericani, complice l’espulsione per brutalità comminata ad Echenique, poi dilaga nella seconda parte del confronto. Nel primo periodo l’si sblocca dopo tre minuti con Aicardi dopo aver sciupato una doppia superiorità in avvio ed un paio di buone parate di Soro. Velotto lo imita a ruota, ma Coutinho accorcia. L’però si sblocca in attacco, Bodegas punisce i sudamericani,continua il buon momento con l’uomo in più siglando il 4-1, poi Echenique a 2′ dal termine del primo quarto viene espulso per brutalità, Guimaraes segna il penalty e ilè costretto a 4′ di inferiorità numerica. Nonostante la situazione, Di Fulvio in controfuga ...

