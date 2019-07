Palermo | evade detenuto in permesso per seguire carro ‘Festino’ Santa Rosalia

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019), 15 lug. (AdnKronos) – Undel carcere Ucciardone di, in, è evaso durante le prove per il Festino di, patrona della città. L’uomo, che ha partecipato alla realizzazione deltrionfale della ‘Santuzza’, è evaso sabato sera ma la notizia si è appresa solo nella notte durante il tradizionale Festino. Si tratta di Alessandro Cannizzo, 44 anni, originario di Messina. L’uomo era inper le prove del Festino e sabato sera avrebbe dovuto fare rientro all’Ucciardone, ma ha fatto perdere le sue tracce. I suoi compagni raccontano che aveva chiesto di potersi allontanare per andare in bagno ma è sparito. Cannizzo stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio. In carcere era ritenuto unmodello. Era volontario in biblioteca e impegnato nelle attività teatrali con la compagnia ...

